Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM По итогам референдумов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей. Об этом 24 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Референдумы проводятся на основе решений местных органов власти, условия референдумов опубликованы и по итогам этих референдумов Россия, конечно, отнесётся с уважением к волеизъявлению людей, которые долгие годы страдали от бесчинств неонацистского режима», — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о воссоединении России с освобожденными территориями б. УССР, а также с ЛНР и ДНР Госдума может обсудить на дополнительном заседании 29 сентября, Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов также 29 сентября.

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