Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Европейский союз всё больше принимает «авторитарные, жесткие, диктаторские» черты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Mid.ru Сергей Лавров

Российский дипломат напомнил о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая грозит Италии мерами, если выборы в этой стране закончатся нежеланным для Брюсселя образом.

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«Это высокомерие, чувство вседозволенности, исключительности. Только они имеют право выносить суждения. То, что госпожа фон дер Ляйен сказала про итальянские выборы, было восхитительно, — отметил Лавров. — До таких угроз, я не припомню, докатывался ли кто-либо из руководителей Евросоюза.

«Евросоюз в принципе становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием», — добавил дипломат.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.