ЕС превращается в авторитарную диктатуру, заявил Лавров в ООН
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Европейский союз всё больше принимает «авторитарные, жесткие, диктаторские» черты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Российский дипломат напомнил о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая грозит Италии мерами, если выборы в этой стране закончатся нежеланным для Брюсселя образом.
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Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.