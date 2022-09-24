24 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Скорейшее достижение победы на территории бывшей УССР требует всестороннего и комплексного подхода: как увеличения численности войск, так и расширения номенклатуры целей и географии для наших средств дальнего огневого поражения.

Владимир Васильев, , 22:32 — REGNUM В Таллине 17 сентября 2022 года прошло заседание Военного комитета Североатлантического альянса. В своём заявлении на пресс-конференции после завершения данного мероприятия председатель этого натовского органа адмирал Роб Бауэр озвучил интересный факт.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Бауэра, «есть 3,2 миллиона военнослужащих и женщин (скоро их станет больше), которые сделают всё возможное, чтобы защитить каждый дюйм территории союзников и каждого из 1 миллиарда граждан, живущих на территории союзников».

Фраза «станет больше» имеет прямое отношение к предстоящему присоединению к НАТО Финляндии с её вооружёнными силами в 23,8 тысячи человек и Швеции — 14,6 тысячи человек.

Сюда же следует добавить численность ВСУ, действующих фактически под прямым управлением НАТО, примерно в 700 тысяч человек. Вместе получается 3,94 миллиона человек.

Штатная численность Вооружённых сил РФ с ноября 2017 года была установлена в 1 013 628 военных. С 1 января 2023 года она должна быть увеличена на 137 тысяч до 1 150 628 военных. Таким образом, сравнивая на сегодня ВС РФ и объединённые ВС НАТО + ВСУ, получаем численное превосходство со стороны альянса и союзных ему сил в Европе в 3,42 раза. Это соответствует соотношению для наступления — 3,42 к 1.

Солдаты НАТО Michał Zieliński

Пока враг бросил против нас 700 тысяч человек ВСУ — лишь 18% от общей численности. Следует также отметить, что российская группировка в зоне специальной военной операции на территории бывш. УССР оценочно насчитывает 150-200 тысяч человек при длине линии фронта более 1500 километров.

Неудивительно, что наш противник в ходе недавнего контрнаступления в Харьковской области смог создать на отдельных участках численный перевес в 7-8 раз, что во многом и определило отвод наших войск из этого региона.

Добавим сюда ещё один вызов — скорое формальное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, эта процедура на заключительном этапе. Общая граница России с Североатлантическим альянсом увеличится на длину российско-финской границы в 1325,8 километра. Надо полагать, что штатное увеличение ВС РФ с 1 января 2022 года на 137 тысяч человек во много связано с данным фактом.

А вот объявленная 21 сентября 2022 года частичная мобилизация имеет прямое отношение к ситуации в зоне СВО. Как пояснил министр обороны России Сергей Шойгу, призыв 300 тысяч резервистов необходим, чтобы контролировать линию боевого соприкосновения длиной 1000 километров и территорию бывшей УССР, освобождённую от киевского нацистского режима. Добавим, что нужно прикрыть и линию границы со стороны Белгородской, Курской и Брянской областей.

Специальная военная операция России 24.09.2022 © ИА REGNUM

Каким образом определена численность резервистов для частичной мобилизации? Главную роль здесь играют три фактора. Первый — это потребности фронта. Второй — возможности МО РФ и российского ВПК по оснащению такого количества человек оружием, боевой техникой и всем остальным. Третий — возможности по обучению и боевому слаживанию пополненных и вновь созданных подразделений и частей.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, из 300 тысяч человек можно сформировать пять полноценных армейских корпусов. Чтобы их вооружить, необходимо как минимум 500 танков, 500 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, примерно 1000 орудий и миномётов, а также несколько тысяч автомобилей и ещё тысячи тонн разного снаряжения. Полагаем, что это далеко не полный список.

Как отмечает в своем телеграм-канале шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, «по идее, у нас было время, чтобы максимально занять территорию восточной и центральной бывш. УССР, вытеснив необандеровцев во Львов и 5-7 областей на западе бывш. УССР, и запереть их там. Пока не получилось. Одна из причин, опять-таки доставшаяся нам из «благословенных» 90-х, недостаточная численность сухопутных войск — всего 280 тысяч. Напомню, что во время Великой Отечественной войны только для проведения наступательных операций на территории такой республики как УССР требовалось от 500 тысяч до 2 млн человек. А сколько еще необходимо было для поддержания порядка на освобождаемых территориях?

Приведу только три примера.

В ходе Донбасской операции (13 августа — 22 сентября 1943 г.) Красная армия полностью очистила от гитлеровцев Донбасс и начала вытеснять их за Днепр. Силы сторон были значительными: СССР — 1 млн чел., 21 000 орудий, 1257 танков, 1400 самолётов. У Германии — 540 тыс. чел., 5400 орудий, 900 танков, 1100 самолётов.

Советские войска. Освобождение Донбасса

Черниговско-Полтавская операция (26 августа — 30 сентября 1943 г.). Силы сторон: СССР — 1,6 млн человек, 1200 танков и САУ, 30 300 орудий и миномётов, 690 реактивных установок, 1450 самолётов. Германия — 700 000 человек, 1200 танков и САУ, 7200 орудий, св. 900 самолётов. Потери: СССР — 427 952 человека. Германия — 321 000 человек.

Днепровско-Карпатская операция или битва за Правобережную УССР (24 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г.). Силы сторон: СССР — 2 млн человек, 31 530 орудий и миномётов, 1908 танков и САУ, 2370 самолётов. Германия — 1,8 млн человек, 21 820 орудий и миномётов, 2200 танков и штурмовых орудий, 1560 самолётов. Потери: СССР — 270 198 безвозвратных (839 330 санитарных), Германия — 500 000 человек.

Масштаб очевиден».

Кстати, Россия обладает значительным человеческим ресурсом для увеличения численности своих вооружённых сил. По словам Сергея Шойгу, общий мобилизационный ресурс достигает 25 миллионов человек.

Сергей Шойгу Министерство обороны Российской Федерации

Однако руководство российского государства в данном направлении предпринимает очень взвешенные шаги. Устойчивость нашей страны в противостоянии с Западом будет во многом определяться устойчивостью экономики и производительностью оборонной промышленности. Поэтому избыточная численность ВС РФ нам ни к чему, т. к. ляжет тяжёлым бременем на государство и изымет из экономической сферы значительные трудовые ресурсы.

В опубликованном указе президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года численность призываемых резервистов не раскрыта. 300 тысяч в своём разъяснении назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В то же время надо понимать, что в случае дальнейшего обострения военно-политической обстановки и роста уровня военной опасности параметры призыва по частичной мобилизации могут быть увеличены. Соотношение численности ВС РФ к численности ОВС НАТО и её союзников в Европе приводилась выше. А ведь есть ещё дальневосточные союзники США в лице Японии и Южной Кореи.

Кстати, по оценке некоторых военных экспертов, для решительной и быстрой, не растягивая на годы, победы над бывшей УССР потребуется до 1 миллиона человек на фронте и как минимум несколько сот тысяч человек на военное производство и объекты транспорта.

Следует принимать во внимание важный факт, что ВС РФ на данный момент обладают серьёзным преимуществом в средствах дальнего огневого поражения. Мы можем уничтожать цели на глубину всей территории бывш. УССР. И это преимущество в ходе СВО реализуется ограниченно.

Специальная военная операция Министерство обороны Российской Федерации

Вся бывшая УССР превращена Западом в орудие против России, и чем быстрее это орудие будет сломано, тем быстрее будет наша победа. Есть такое понятие — дезорганизация работы системы управления и тыла противника.

Нанесение интенсивных ударов по центрам принятия решений на территории б. УССР, как в Киеве, так и в регионах, по её транспортной, энергетической, топливной инфраструктуре, системам связи, дата-центрам позволит достичь наших целей гораздо быстрее. Однако окно возможностей для ВС РФ по проведению таких мероприятий постепенно уменьшается по мере насыщения ВСУ системами ПВО, ПРО и огневого поражения западного производства.

Кстати, разгром управленческой и тыловой инфраструктуры киевского нацистского режима оптимизирует и наши потребности в частичной мобилизации резервистов. Так как ракетные войска не требуют много людей, им необходимы большие запасы ракет.

Таким образом, скорейшее достижение победы на территории бывшей УССР требует всестороннего и комплексного подхода: как увеличения численности войск, так и расширения номенклатуры целей и географии для наших средств дальнего огневого поражения.