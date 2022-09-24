Вашингтон, 24 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Сервис Netflix урегулировал иск, поданный против создателей «Неофициального мюзикла «Бриджертоны». Об этом 24 сентября сообщает Variety.

Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020 Лондонские аристократы эпохи Регентства

По данным издания, компания отозвала заявление о нарушении авторских прав, которое подала ещё в июле 2022 года. Причиной иска стало использование товарных знаков «Бриджертонов» от Netflix фанатами, создавшими мюзикл по сериалу.

ИА REGNUM напоминает, что Эмили Беар и Эбигейл Барлоу стали известны в TikTok благодаря своим песням, основанным на сериале. Позже они выпустили полный альбом на Spotify и срежиссировали постановку «Неофициальный мюзикл «Бриджертоны», в котором участвовали бродвейские актёры.