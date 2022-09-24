США — сторона конфликта в бывшей УССР, заявил Лавров в ООН
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. США принимают участие в конфликте на территории бывшей УССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров напомнил о словах одного из командующих вооруженных формирований киевского режима, который прямо заявил о том, что представители США «имеют право вето на те цели, которые мы выбираем».
Кроме того, российский дипломат напомнил о том, что Запад »под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан».
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