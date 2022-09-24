Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. США принимают участие в конфликте на территории бывшей УССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров напомнил о словах одного из командующих вооруженных формирований киевского режима, который прямо заявил о том, что представители США «имеют право вето на те цели, которые мы выбираем».

«Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — задался вопросом Лавров, отметив, что США и другие страны, поставляя оружие Киеву, не могут делать вид, что они не являются стороной в конфликте в бывшей УССР.

«У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура — задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — добавил Лавров.

Кроме того, российский дипломат напомнил о том, что Запад »под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан».

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