Вашингтон, 24 сентября 2022, 22:04 — REGNUM США продолжат поставлять Тайваню оружие для обороны своей территории. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать … Мы воспринимаем нашу ответственность по обеспечению самозащиты Тайваня очень-очень серьезно», — передаёт слова Кирби РИА «Новости».
Отношения США и КНР значительно ухудшились после того, как в августе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на предупреждения из Пекина, посетила тайвань с официальным визитом. В Китае это было расценено как непризнание политики «одного Китая».
В 1949 году потерпевшая поражение в гражданской войне партия китайских националистов Гоминьдан во главе с генералиссимусом Чан Кайши, с помощью американских союзников закрепилась на острове Формоза (Тайвань), и провозгласила там государство «Республика Китай». До конца 1970-х годов Запад признавал это государство единственным легитимным представителем китайского народа.