Вашингтон, 24 сентября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. США продолжат поставлять Тайваню оружие для обороны своей территории. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать … Мы воспринимаем нашу ответственность по обеспечению самозащиты Тайваня очень-очень серьезно», — передаёт слова Кирби РИА «Новости».

Отношения США и КНР значительно ухудшились после того, как в августе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на предупреждения из Пекина, посетила Тайвань с официальным визитом. В Китае это было расценено как непризнание политики «одного Китая».

В 1949 году потерпевшая поражение в гражданской войне партия китайских националистов Гоминьдан во главе с генералиссимусом Чан Кайши, с помощью американских союзников закрепилась на острове Формоза (Тайвань), и провозгласила там государство «Республика Китай». До конца 1970-х годов Запад признавал это государство единственным легитимным представителем китайского народа.