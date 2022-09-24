Донецк, 24 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике явка избирателей за два дня референдума составила 55,05%, заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

По его словам, за два дня референдума на территории республики проголосовали более 850 тыс. человек.

За два дня референдума на зарубежных участках проголосовали более 235 тыс. человек, добавил Высоцкий.