Вашингтон, , 21:56 — REGNUM На сайте GameFly стартовал предварительный заказ на на игру Avatar The Last Airbender: Quest for Balance по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 24 сентября пишет «Канобу».

Аватар Аанг Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Как отмечает издание, игра ранее не была анонсирована. Ожидается, что релиз состоится 8 ноября 2022 года — игра будет доступна для PS4, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Добавим, что издателем Avatar The Last Airbender: Quest for Balance выступила студия GameMill. Ранее она занималась и другими играми по проектам Nickelodeon.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция арестовала подозреваемого в утечке кода GTA VI