Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Организация Объединенных Наций создавалась для спасения человечества от ада, а не приведения его в рай, в связи с этим международной организации необходимо вернуться к своим истокам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В эпоху перемен человеку свойственно искать опору и утешение в мудрости предшественников, на чью долю выпали не меньшие испытания», — отметил российский дипломат.

Он напомнил о «метком выражении» бывшего генерального секретаря организации Дага Хаммаршельда, который понимал ужасы Второй мировой войны: «ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада».

«Эти слова как никогда актуальны. Они взывают к тому, чтобы все мы осознали свою индивидуальную и коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений», — подчеркнул дипломат.

«Для этого всем необходимо проявить политическую волю», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что официальная Москва «к такой честной работе» и убеждена, что устойчивость миропорядка можно достичь «исключительно через возвращение к истокам ооновской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии — уважение суверенного равенства государств».

Кроме того, Лавров заявил о том, что, куда бы он ни вмешивался Запад, нигде он не способствовал улучшению ситуации и, несмотря на это, он считает вправе безнаказанно действовать по всему миру.

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