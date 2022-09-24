Чтобы спасти человечество от ада — Лавров напомнил о целях создания ООН
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций создавалась для спасения человечества от ада, а не приведения его в рай, в связи с этим международной организации необходимо вернуться к своим истокам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил о «метком выражении» бывшего генерального секретаря организации Дага Хаммаршельда, который понимал ужасы Второй мировой войны: «ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада».
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что официальная Москва готова «к такой честной работе» и убеждена, что устойчивость миропорядка можно достичь «исключительно через возвращение к истокам ооновской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии — уважение суверенного равенства государств».
Кроме того, Лавров заявил о том, что, куда бы ни вмешивался Запад, нигде он не способствовал улучшению ситуации, и, несмотря на это, он считает вправе безнаказанно действовать по всему миру.
Читайте также: Лавров напомнил о плачевных последствиях вмешательств Запада