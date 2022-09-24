24 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Варшаве 24 сентября состоялась акция против «украинизации Польши».

Мирослава Романенко, , 22:09 — REGNUM В польской столице 24 сентября состоялась акция против «украинизации Польши». Организатор акции — партия националистов «Конфедерация польской короны». У участников акции протеста кроме польских флагов можно было заметить плакаты с лозунгами: «Stop ukrainization», «Stop depolonization», «Помним Волынь, не отдадим правды». Акция протеста прошла по лозунгом «Остановить украинизацию Польши».

Польша. Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что обычные граждане Польши «стали что-то понимать» или устали от жителей б. УССР, которых в Польше находится немало. Были и те, кто отметил, что мнение польских властей и жителей Польши относительно киевского режима, видимо, отличается.

«Что ещё раз доказывает, что власть (государство) и страна (люди) — часто разные понятия, а иногда и прямо противоположные», — отреагировала Марина.

«Простые поляки начали что-то понимать и не хотят десятого раздела? Ну, тогда пришло время менять власть… Когда там у них выборы?» — задался вопросом Miroslav M.

«А что такое? Неужто братания окончены?» — задался вопросом Basilii I.

«Поляки устали от братьев [из бывш. УССР]? А что такое? Что вы нам, русским братьям, не верили, что там так все плохо?» — спросила Анна К.

«Ответ непростой. Польские общество одурачили СМИ, и русофобия гуляет как никогда, но не все поляки такие, как польские власти. Есть и такие, которые очень критично принимают всё, что у нас происходит», — ответил Анне К. Tomek W.

«Завыла гиена. Это хорошо…» — с сарказмом добавила Валентина.

«Ох, зимушка зима, что ты делаешь?» — смеется Kseniа.

«А что случилось-то? Вы же два братских народа», — смеется Наталья.

Польша и б. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что толку? Правительство европейских стран как куклы с рукой Вашингтона в заднице», — отметил Алексей Юрьевич.

«Что эти поляки себе позволяют? Надо терпеть, а то Путин нападет!» — смеется kukufffka.

«Я представляю, как поляки будут просто избивать [жителей западных областей б. УССР], когда восток отойдет к России, а этим зверям останется только идти на поклон к Польше, которая все вспомнит и заберёт у этих идиотов всё, вот просто всё. А дурачков бандеровцев по историческому признаку как и сто лет назад по субботам будут бить палками. Аве история!» — прокомментировал Геннадий.

«А вы знаете, я просто уверена, что простой люд, который не хочет в этом участвовать, не спрашивают, но выйти сказать свою позицию, наверное, правильно», — отметила Катя.

«Больше, больше огня и шествий!» — не без сарказма призвала Olga.

«Вот она, продажа суверенитета в чистом виде, когда тебя заставляют любить тех, кто устроил геноцид в отношении твоего народа», — подчеркнул Влад К.

«Ну как тут не верить в карму? Европа хотела митингов в РФ — получай у себя. Кричали: «Чемодан, вокзал, Россия» — исполнено! И чемодан, а с ним и вокзалы, и аэропорты в России», — с сарказмом добавила Раиса.

«Дуда с Зелей могут тискаться сколь угодно, народ помнит всё», — подытожил один из участников обсуждения.