Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Пытаясь возродить однополярную модель мироустройства под лозунгом «порядка, основанного на правилах», США намерены заняться подчинением территорий азиатских стран. Об этом во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств», — передаёт слова министра РТ.

Как напомнил Лавров, на саммите НАТО, который прошёл в июне в Мадриде, Североатлантический альянс заявил о своих притязаниях на азиатский регион. «Этот, как он сам себя называет, «оборонительный» альянс провозгласил «неделимость безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона». Под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» создаются закрытые форматы, подрывающие всю складывавшуюся десятилетиями вокруг АСЕАН открытую и инклюзивную региональную архитектуру. В дополнение ко всему затеяли игру с огнём вокруг Тайваня, обещая ему военную поддержку», — заявил он.