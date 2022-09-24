Москва, , 21:41 — REGNUM Однополярная модель мирового развития уходит в прошлое. Такое мнение во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — передаёт слова Лаврова РТ.

По словам министра, Россия выбирает второй вариант, и вместе со своими единомышленниками будет работать над его воплощением в жизнь. «В прошлое уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы Запада — «золотого миллиарда», чьё сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счёт ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.

Как заявил Лавров, становление национальных государств, отстаивающих свои интересы, «воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению».