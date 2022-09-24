Донецк, , 21:40 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по селу Новая Астрахань четыре ракеты из HIMARS.