Москва, 24 сентября 2022, 21:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, учащимся очной и очно-заочной формами обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.
Соответствующая мера затронет получающих образование соответствующего уровня впервые.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за военные преступления.
Читайте также: Владимир Путин подписал закон о наказании за военные преступления