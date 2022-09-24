Москва, 24 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, учащимся очной и очно-заочной форм обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Соответствующая мера затронет получающих образование соответствующего уровня впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за военные преступления.

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