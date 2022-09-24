В центре Бердянска прогремел взрыв
Бердянск, Украина, 24 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в центре Бердянска Запорожской области. Об этом 24 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Вооруженные силы России в Бердянске
«В Бердянске громко, — написал он. — В центре города прозвучал взрыв».
Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ГУР и СБУ необходимо признать террористическими организациями.