Бердянск, Украина, 24 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в центре Бердянска Запорожской области. Об этом 24 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

«В Бердянске громко, — написал он. — В центре города прозвучал взрыв».

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ГУР и СБУ необходимо признать террористическими организациями.