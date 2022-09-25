Берлин, 24 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Резкое похолодание, которое наступит в середине следующей недели, станет первым испытанием для Западной Европы на фоне энергетического кризиса. Об этом пишет агентство финансовой информации Bloomberg, ссылаясь на прогноз погоды от компании Maxar Technologies Inc.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США Холод

По данным Maxar Technologies Inc., на следующей неделе температура в Лондоне опустится на пять градусов по Цельсию ниже средней для этого сезона, во Франкфурте — на 3,5 градуса, а в некоторых областях Франции и Испании — на 3-4 градуса.

Как пишет агентство, в связи с похолоданием спрос на электроэнергию со стороны домохозяйств может значительно вырасти. По данным сетевого оператора National Grid Plc, в Британии уже сейчас наблюдается рост спроса на газ из-за низких температур по утрам.

После начала российской спецоперации Запад ввел санкции против РФ и взял курс на отказ от российских энергоносителей. Это привело к ещё более значительному росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.