Лос-Анджелес, США, , 21:31 — REGNUM Актеры из оригинальной франшизы «Классный мюзикл» присоединились к команде четвёртого сезона сериала «Классный мюзикл: Мюзикл». Об этом 24 сентября сообщает Variety.

Оливия Родриго Цитата из т/с «Классный мюзикл: Мюзикл»

В шоу появятся Корбин Блю, Моника Коулмэн, Лукас Грабил, Барт Джонсон, Элисон Рид и Кэйси Стро. Актёры сыграют самих себя, так как директор Гутьеррес объявит, что компания Disney решила снять долгожданный фильм «Классный мюзикл 4: Воссоединение» в их средней школе.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» состоялась в 2019 году. Дата выхода четвёртого сезона пока не сообщается.

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