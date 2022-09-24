Москва, 13 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Прошедшие в Бенине парламентские выборы — важный этап на пути демократического развития страны, говорится в опубликованном 13 января заявлении МИД РФ.

Seraphin Zounyekpe/Global Look Press Предварительные результаты выборов в Бенине

Приветствуя успешное завершение выборного процесса, российская сторона подтвердила свой настрой на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества с Бенином, «в том числе по парламентской линии».

Напомним, парламентские выборы в Бенине состоялись 8 января. Как местные, так и международные наблюдатели отметили отсутствие серьёзных нарушений. К выборам были допущены оппозиционные партии.

Два дня назад, 11 января, стали известны предварительные итоги голосования: три из семи баллотировавшихся партий преодолели десятипроцентный барьер.

В итоге пропрезидентская партия «Прогрессивный союз — обновление» набрала 37,56% голосов, получив в парламенте 53 места. За пропрезидентский «Республиканский блок» проголосовали 29,17%: фракция получила 28 мест.

За оппозиционную партию «Демократы» проголосовали 24,2% избирателей. Она также получила 28 мест в парламенте Бенина.