Донецк, , 21:23 — REGNUM Киевский режим делает все, чтобы сорвать проведение референдума в Донецкой Народной Республике, заявил 24 сентября председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

«Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район», — сказал он журналистам.

Кофман также добавил, что в Запорожской области из-за обстрела сгорел избирательный участок, в котором также находились бюллетени для голосования.

«Киев делает все, чтобы референдум не состоялся», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о воссоединении России с освобожденными территориями б. УССР, а также с ЛНР и ДНР Госдума может обсудить на дополнительном заседании 29 сентября, Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов также 29 сентября.

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