Донецк, 24 сентября 2022, 21:23 — REGNUM Киевский режим делает все, чтобы сорвать проведение референдума в Донецкой Народной Республике, заявил 24 сентября председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Кофман также добавил, что в Запорожской области из-за обстрела сгорел избирательный участок, в котором также находились бюллетени для голосования.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о воссоединении России с освобожденными территориями б. УССР, а также с ЛНР и ДНР Госдума может обсудить на дополнительном заседании 29 сентября, Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов также 29 сентября.
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