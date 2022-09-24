Нью-Йорк, США, , 21:22 — REGNUM Истерику вызвали голосования, проводимые на освобожденных территориях бывшей УССР, по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, закатали страны Запада, однако их инициатором, по сути, стал сам Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сергей Лавров МИД России

На территории освобожденных территорий бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской областях и Херсонской. Референдум продолжится до 27 сентября.

«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях [бывшей УССР] референдумов», — отметил российский дипломат.

По словам Лаврова, проживающие на освобожденных территориях люди, по сути, «лишь реагируют» на призыв нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского. Он в августе 2021 году заявил, что тем, кто считает себя русским, необходимо уезжать в Россию.

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«Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», — напомнил Лавров.