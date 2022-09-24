Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 21:22 — REGNUM Истерику вызвали голосования, проводимые на освобожденных территориях бывшей УССР, по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, закатали страны Запада, однако их инициатором, по сути, стал сам Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На территории освобожденных территорий бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской областях и Херсонской. Референдум продолжится до 27 сентября.
По словам Лаврова, проживающие на освобожденных территориях люди, по сути, «лишь реагируют» на призыв нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского. Он в августе 2021 году заявил, что тем, кто считает себя русским, необходимо уезжать в Россию.
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