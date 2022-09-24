Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Открыто заявлять о намерении разрушить и расчленить Росси. уже не стесняются на Западе. Об этом 24 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, в западных странах приобрела беспрецедентные масштабы официальная русофобия.

«(На Западе) уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию», — сказал дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули, что Россия и Индия твёрдо настроены укреплять взаимодействие между двумя странами по широкому кругу вопросов.