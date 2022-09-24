24 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 21:33 — REGNUM Активно обсуждается в соцсетях Грузии идея исключения России из Совбеза ООН, которую, в частности, подбросил хорошо известный грузинскому политически подкованному обывателю председатель Европейского совета, большой друг премьер-министра Армении Никола Пашиняна Шарль Мишель. Тот самый, который безуспешно пытался примирить между собой власть и оппозицию, а в итоге заслужил лишь упреки и насмешки.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда постоянный член Совета Безопасности ООН начинает неоправданную войну, его членство в Совете Безопасности должно быть автоматически приостановлено», — передала слова Мишеля в переводе на грузинский язык грузинская телекомпания «Имеди».

Предложение заинтересовало ряд оппозиционно настроенных пользователей, страницы которых в соцсетях запестрели аналогичными призывами, от приостановки членства РФ до ее безоговорочного исключения из Совбеза.

Однако подавляющее большинство пользователей соцсетей отреагировали на слова Шарля Мишеля негативно или открыто высмеяли его.

«Без России вы все равно глобальных вопросов не решите, вы… (далее нецензурно)», — высказался Д. Т.

«Да, это так, Европа своими санкциями переходит в 60–70-е годы прошлого века. То есть прекращает развитие. И живущим там людям придется трудно, и, поверьте, эмигрантам поехать туда будет гораздо сложнее. То есть возвращают тогдашнюю Холодную войну», — согласилась А. К.

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да, голодно и холодно европейцам. Границы им не открывают, а то побежали бы в Россию», — съязвил Р. П.

«Эпоха такая наступила, что лучше и не придумаешь», — заметил Г. К.

«Россия — оккупант, и из-за этих бессмысленных войн гибнут народы и уничтожают страны. Если так сильна, пусть на Америку бросит бомбы. Но нет, втягивает маленькие страны и захватывает их», — вставил свое мнение З. Д.

«Грузия давно отказалась от отношений с Россией. Но враждовать и развязывать с ней войну мы не хотим. Как вы не понимаете этого?» — возмутилась Г. К.

«Эти не успокоятся, пока не развяжут большую войну и не сожгут Землю», — написал в адрес Мишеля пользователь Э. П.

«Откуда вас столько умников собралось? Остановите же войну, если она так вас волнует. Но… ответ всегда будет на вашей совести», — добавила Н. Ш.

«Когда Америка вела неоправданные войны почти в 50 странах мира, почему молчал Совет Безопасности? Вы, дегенераты-человекоубийцы, смеетесь над народом, судьба людей вас, масонов, не интересует», — разразился в адрес председателя Евросовета В. Б.

«Люди, проснитесь. Президенты всех стран подписались под сокращением населения с 7 миллиардов до одного. Коронавирус был во всех странах мира одновременно. Вакцинация везде одновременно. Рост цен везде одновременно. А теперь и войны ведутся везде. Они издеваются над нами и пытаются убедить, что заботятся о нас…» — перешла к теориям заговора пользователь Ц. М.

«Ни одна война не оправдана. Война несет гибель невинных людей», — заметила Ц. Ц.

«А уничтожение сербов американцами и признание Косово было оправдано? Почему же тогда это неоправданно, если все международные законы соблюдаются. Признали, потом заключили договор о взаимопомощи, в конце присоединили. И по вашим законам это правильно», — пояснил К. К.

«Неоправданно, это когда Америка начинает войну против России, но не сама, а братьев натравляет друг на друга и вооружает, а это как?» — поинтересовалась Э. М.

«Мишелико. Если этот принцип заработает, то вы первые, террористы НАТО, должны покинуть не только скамьи постоянных членов ООН, но и саму Землю», — обратилась к Шарлю Мишелю пользователь Н. Г.