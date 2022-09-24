Запорожье, Бывш. УССР, , 21:05 — REGNUM В Запорожской области на опорах высоковольтной ЛЭП обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было начинено поражающими элементами. Об этом 24 сентября сообщили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

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По последним данным, теракт был предотвращен в поселке городского типа Акимовка.

«Жители поселка… обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим, — заявили в ВГА. — Специалисты… обезвредили СВУ».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что город Энергодар Запорожской области подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.