Херсон, Бывш. УССР, , 21:04 — REGNUM Явка на референдуме в Херсонской области за два дня составила 31,79%, сообщила 24 сентября председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

«Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей», — сказала она журналистам.

По ее словам, нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о воссоединении России с освобожденными территориями б. УССР, а также с ЛНР и ДНР Госдума может обсудить на дополнительном заседании 29 сентября, Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов также 29 сентября.

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