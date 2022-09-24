Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Американские власти считают практически »посланниками Господа Бога на Земле», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Когда-то, провозгласив победу в Холодной войне, Вашингтон возвёл себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только «священные» права безнаказанно действовать — как и где угодно», — прокомментировал поведение американских властей российский дипломат.

По словам Лаврова, Вашингтон посчитал, что он может объявить любое государство зоной своих интересов — особенно если «оно чем-то не угодило самопровозглашенным «хозяевам мира».

«Мы все помним, как были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан», — подчеркнул Лавров.

«Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран-членов НАТО, западные СМИ, культуру? Разве объявляли англосаксов «нелюдями», применяли против них тяжёлые вооружения?» — добавил он.

Кроме того, российский дипломат обратил внимание на то, что ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует, а страны Запада своей политикой подрывают »доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола».

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