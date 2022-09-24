США возомнили себя «посланником Господа Бога на Земле», заявил Лавров в ООН
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Американские власти считают практически »посланниками Господа Бога на Земле», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам Лаврова, Вашингтон посчитал, что он может объявить любое государство зоной своих интересов — особенно если «оно чем-то не угодило самопровозглашенным «хозяевам мира».
Кроме того, российский дипломат обратил внимание на то, что ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует, а страны Запада своей политикой подрывают »доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола».
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