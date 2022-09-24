Лондон, 24 сентября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер заинтересован в трансфере 24-летнего центрального полузащитника «Милана» и сборной Алжира Исмаэля Беннасера. Об этом 24 сентября сообщает издание Goal.

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По информации источника, переход Беннасера из «Милана» в «Челси» может состояться в январское трансферное окно. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 33 миллиона евро.

В текущем сезоне Исмаэль Беннасер принял участие в семи турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом.

За «Милан» алжирский полузащитник выступает с 4 августа 2019 года после перехода из «Эмполи» за 17,2 миллиона евро. Действующее соглашение Беннасера с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года.