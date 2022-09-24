24 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы Чечни о том, что даже половины всех силовиков в России хватит, чтобы «снести» любую западную армию.

Тимур Кондратьев, , 21:17 — REGNUM Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что в России — колоссальный штат сотрудников различных силовых ведомств, даже половина которых «снесёт любую западную армию», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Чечни отметил, что помимо резервистов у Российской Федерации есть ещё одно мощное оружие — огромный штат силовых ведомств, чьи сотрудники пребывают в хорошей физической форме и владеют навыками обращения с оружием. Кадыров насчитал порядка пяти миллионов силовиков в России, которые, если Родина попросит их взять оружие в руки, «снесут» любую западную армию. Более того, даже половины из них хватит, чтобы одолеть любого врага, не прибегая даже к помощи резервистов из числа гражданских.

«А зачем тогда мобилизовать гражданских, если хватит силовиков?» — спрашивает Илья К.

Многие пользователи поддержали настрой Кадырова. Граждане считают, что намного больше сотрудников силовых ведомств могут принять участие в спецоперации и помочь стране достичь всех поставленных целей на территории бывшей УССР. Но нашлись и те, кто полагает, что тыл при таком стечении обстоятельств может начать рассыпаться.

«Без силовиков, которых вывезут на фронт, в тылу начнётся чёрти знает что. Нет уж. Пусть выполняют свой долг внутри страны, чтобы тут беспорядка не было. Армия — это армия, совсем другая вещь, у неё совершенно иные задачи», — считает Андрей Б.

Некоторые комментаторы начали спорить о том, а правда ли Россия настолько мощная, что никакая держава мира не представляет для неё существенную угрозу.

«Поэтому и НАТО вообще для нас не угроза. Особенно после санкций они стали ещё беднее», — поделился своим мнением Измаил Г.

«НАТО и Киев показали, что они не лыком сделаны, наскоком их не одолеешь. К тому же Киев может себе позволить трупами своего оппонента забрасывать, а мы нет. Мы же не нацисты, в конце концов. Запад — страшная для России угроза. Принижать их мощь — закладывать мину под наше же государство, которое может пойти в шапкозакидательскую атаку, после которой от нашей страны ничего не останется. Головой думать надо», — призывает Алексей П.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные граждане уверены, что Россия только тогда сможет «снести» любую армию Запада, если внутри нашей страны вновь появится объединяющая идеология, которая позволит изжить все потребительские извращения в обществе.

«Страны НАТО (с марионеточным Киевом) если и имеют преимущества местами, то в плане техники (не всей конечно, а, например, установок по типу HIMARS. И надо честно признать, что у нас есть недоработки, недостатки в этой области. Так как, опять же, страна жила потребительством из-за западной вредоносной идеологии. Равнодушие на всех уровнях, неизбежно сказавшееся и на оборонной промышленности. Поэтому пора всё восстанавливать, возвращать идеологию, отказываться от потребительства и благоговения перед Западом. У нас теперь с ним война», — отметил Иван Е.

Напомним, 24 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что в России — колоссальный штат сотрудников различных силовых ведомств, даже половина которых «снесёт любую западную армию».