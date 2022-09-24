Сарагоса, Испания, 24 сентября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. 24 сентября в Сарагосе на стадионе «Ла-Ромареда» национальная сборная Испании в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Гави, Марко Асенсио, Ферран Торрес, Педри, Пабло Сарабия.

Швейцария: Ян Цоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Джердан Шакири, Брель Эмболо, Рубен Варгас.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.