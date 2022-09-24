Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Стремительность деградации ситуации в сфере международной безопасности отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 сентября в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Положение в области международной безопасности стремительно деградирует», — отметил глава МИД РФ.

Он обратил внимание на то, что »вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями».