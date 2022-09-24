Мировая безопасность деградирует «стремительно», заявил Лавров в ООН
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Стремительность деградации ситуации в сфере международной безопасности отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 сентября в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Положение в области международной безопасности стремительно деградирует», — отметил глава МИД РФ.
Он обратил внимание на то, что »вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями».
«Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола», — добавил российский дипломат.