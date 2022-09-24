Запорожье, Бывш. УССР, , 20:52 — REGNUM Явка на референдуме в Запорожской области за два дня составила 35,54%, заявила 24 сентября председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом», — сказала она журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о воссоединении России с освобожденными территориями б. УССР, а также с ЛНР и ДНР Госдума может обсудить на дополнительном заседании 29 сентября, Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов также 29 сентября.

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