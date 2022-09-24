24 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 21:17 — REGNUM Новый канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг выступил в парламенте с новым планом по спасению населения и экономики от рецессии. Одной из предпринимаемых мер является снижение пособий по безработице для тех, кто не выполняет свои обязанности по поиску работы.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одно из достижений нашего консервативного правительства, которым мы очень гордимся, является самый низкий за 50 лет уровень безработицы. Но вакансий больше, чем безработных, поэтому нам надо способствовать тому, чтобы люди входили на рынок труда. Мы сделаем так, чтобы платила работа, путем сокращения пособий для тех, кто не исполняет свои обязанности по поиску работы. Мы обеспечим дополнительную поддержку безработным в возрасте старше 50 лет, и мы попросим еще около 120 тысяч человек, которые живут за счет Universal credit (универсальный кредит, вид пособия по безработице — прим. Д. С.), предпринимать активные шаги по поиску лучше оплачиваемой работы», — заявил Квартенг.

Многие пользователи не понимают, как правительство собирается улучшать условия труда и зарплаты в период инфляции, путем сокращения пособия по безработице. У трудящихся денег больше не станет, а у безработных деньги фактически отберут.

«Чтобы работа платила людям, нужно людям платить адекватные зарплаты», — прокомментировал @groomyd.

«Вместо того чтобы повышать зарплаты? В этом вся проблема. Даже тем, кто работает полный рабочий день, тяжело жить», — написал @NevrKissedATory.

В комментариях отметили, что сейчас консервативное правительство даже не притворяется, что им наплевать на обычных людей, министров и депутатов всё также заботит только свое благополучие и благополучие богачей.

«Они решили избавиться от кризиса стоимости жизни, который процветает тут на протяжении десятилетий и разрушает экономику, путем дальнейшего разрушения экономики. Они уже даже не притворяются, что хотят помочь рабочему классу», — отметил @jscushing.

«Сначала поднимают зарплату на 54 тысячи фунтов в год тем, кто и так зарабатывает миллионы. Потом дают возможность банкирам получать заоблачные премии. А теперь угрожают малоимущим забрать их пособия. Вот это настоящая консервативная любовь», — написал @Charlick75.

«Конечно, ведь нищие и так недостаточно страдают. Надо, чтобы им было еще хуже», — написал @Hybrid42

«Это Робин Гуд наоборот. Отбирай у бедных, отдавай богатым! Мне так нравится работа премьер-министра, нужно поощрять провальные решения», — отметил @Digby65.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Значит, чтобы привлекать банкиров, нам надо платить им большие премии. А чтобы заполнять рабочие места обычными работниками, нам не надо платить им больше. Не надо поднимать им зарплаты, чтобы им было на что жить, у нас же продовольственные банки есть. И еще нам нужно сократить пособия и насильно отправить их на низкооплачиваемую работу», — прокомментировал @WilLord2017.

Некоторые комментаторы рассказали, что многие люди работают неофициально и не зарегистрированы на рынке труда, потому что зарплаты в стране слишком низкие и без пособий по безработице семьи просто не выживут.

«У людей есть работа, но им все равно нужен универсальный кредит. Вы так никому не поможете», — считает @cressycress19.

Ряд комментаторов рассказали, что они бы с радостью пошли на работу или хотя бы искали ее, если бы у них была такая возможность. Многие британцы сидят дома с детьми или больными родителями и не могут их бросить.

«Хорошо, но я не могу сейчас работать, потому что я одинокий отец, который сидит дома и присматривает за своим сыном с эпилепсией. Когда он пойдет в школу, тогда я пойду на работу», — рассказал @LiamWoolford.

У большого числа пользователей есть претензии к сотрудникам банковской системы, которые почему-то получают самые высокие зарплаты, премии, а экономика все равно продолжает рушиться.

«Почему банкирам платят премии? Если они просто выполняют работу, за которую им платят зарплату, за что тогда им платят премии?» — поинтересовался @NevSolo.

Часть пользователей уверена, что консерваторы не справились с проведением экономической политикой, выборы нового лидера и премьер-министра им не помогли, и на следующих всеобщих выборах они точно проиграют.

«Можно искать козла отпущения и ругать их за премии банкирам. Но это не спасет Тори от провала на выборах. Это не сохранит нам деньги и не объединит общество, не починит все то, что сломали Тори за период их плохого руководства экономикой», — написал @SimonZerafa.

Пользователи уверены, что этот «новый план» Лиз Трасс и Квази Квартенга окажется очередным провалом, потому что раньше он ничем не помог.

«По существу, они прилагают двойные усилия к проведению политики, которая уже показала свою неэффективность и привела к сокращению количества людей, ищущих работу, которые успешно на нее устроились», — объяснил @Kromaatikse.

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