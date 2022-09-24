Прага, , 20:48 — REGNUM 24 сентября в Праге на стадионе «Эден Арена» национальная сборной Чехии в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Криштиану Роналду Realmadrid.com

Стартовые составы команд:

Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Ярослав Зеленый, Якуб Брабец, Владимир Цоуфал, Вацлав Емелька, Антонин Барак, Адам Гложек, Алекс Крал, Томаш Соучек, Патрик Шик.

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Рубен Диаш, Мариу Руй, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду.

На матч назначена сербская бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.