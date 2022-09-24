Донецк, , 20:47 — REGNUM Задачи руководителя Донецкой Народной республики после ее воссоединения с Россией на начальных этапах меняться »глобально» не будут, заявил глава ДНР Денис Пушилин 24 сентября в эфире телеканала «Россия-24».

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

С таким заявлением выступил, отвечая на вопрос о том, какие задачи будут у главы ДНР после принятия республики в состав РФ.

«Глобальных изменений, наверное, никаких на первых этапах не будет, потому что цели для нас не меняются», — подчеркнул он.

По его словам, после воссоединения с Россией главными направлениями работы станут темы обеспечения безопасности и восстановления территориальных границ.

«Нашей задачей будет, конечно же, выйти на конституционные границы», — отметил Пушилин.

«Для нас важным также будет обезопасить наших людей и, конечно, восстановить все то, что разрушила [киевский режим]», — добавил он.

Напомним, на территории освобожденных территорий бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской областях и Херсонской. Референдум продолжится до 27 сентября.