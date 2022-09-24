Донецк, 24 сентября 2022, 20:47 — REGNUM Задачи руководителя Донецкой Народной республики после ее воссоединения с Россией на начальных этапах меняться »глобально» не будут, заявил глава ДНР Денис Пушилин 24 сентября в эфире телеканала «Россия-24».
С таким заявлением выступил, отвечая на вопрос о том, какие задачи будут у главы ДНР после принятия республики в состав РФ.
По его словам, после воссоединения с Россией главными направлениями работы станут темы обеспечения безопасности и восстановления территориальных границ.
Напомним, на территории освобожденных территорий бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской областях и Херсонской. Референдум продолжится до 27 сентября.