Донецк, 24 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Задачи руководителя Донецкой Народной республики после ее воссоединения с Россией на начальных этапах меняться «глобально» не будут, заявил глава ДНР Денис Пушилин 24 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос о том, какие задачи будут у главы ДНР после принятия республики в состав РФ.

«Глобальных изменений, наверное, никаких на первых этапах не будет, потому что цели для нас не меняются», — подчеркнул он.

По его словам, после воссоединения с Россией главными направлениями работы станут темы обеспечения безопасности и восстановления территориальных границ.

«Нашей задачей будет, конечно же, выйти на конституционные границы», — отметил Пушилин.

«Для нас важным также будет обезопасить наших людей и, конечно, восстановить все то, что разрушил [киевский режим]», — добавил он.

Напомним, на освобожденных территориях бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Референдум продолжится до 27 сентября.