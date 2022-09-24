Пушилин рассказал о том, чем будет заниматься после воссоединения ДНР с РФ
Донецк, 24 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Задачи руководителя Донецкой Народной республики после ее воссоединения с Россией на начальных этапах меняться «глобально» не будут, заявил глава ДНР Денис Пушилин 24 сентября в эфире телеканала «Россия 24».
С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос о том, какие задачи будут у главы ДНР после принятия республики в состав РФ.
По его словам, после воссоединения с Россией главными направлениями работы станут темы обеспечения безопасности и восстановления территориальных границ.
Напомним, на освобожденных территориях бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Референдум продолжится до 27 сентября.