Москва, , 20:45 — REGNUM 23 сентября 2022 года на общем собрании Отделения историко-филологических наук Российской академии наук заместителем академика-секретаря, руководителем секции истории ОИФН РАН избран Ефим Иосифович Пивовар.

Е. И. Пивовар — академик Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, специалист в области новейшей истории России и постсоветского пространства, российского зарубежья, евразийской интеграции, экономической и социальной истории, историографии, источниковедения, методологии истории. Автор более 400 научных работ.

Е. И. Пивовар является президентом Российского государственного гуманитарного университета, председателем Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов, членом Правления Российского Союза ректоров, Совета Российского исторического общества, Правления фонда «История Отечества», Президиума Высшей аттестационной комиссии РФ.

Один из создателей отечественной школы постсоветских исследований, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, заведующий кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ и кафедрой истории стран ближнего зарубежья МГУ им. М. В. Ломоносова.

Кавалер Ордена Александра Невского, Ордена Почета, Ордена Дружбы, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования, обладатель ряда других государственных и общественных наград, почетных званий и благодарностей.