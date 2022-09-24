Донецк, 24 сентября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:52 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны ВСУ получили повреждения здания школы и детского сада.