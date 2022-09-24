Донецк, 24 сентября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Более 30 военных ВСУ обратились к Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства ДНР, сообщил 24 сентября председатель Народного совета республики Владимир Бидёвка.

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, с соответствующей просьбой к нему обратились 11 мужчин и 23 женщины. Он уведомит о желании заключенных главу республики Дениса Пушилина, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о возвращении из нацистского плена 55 военнослужащих из России, ДНР и ЛНР