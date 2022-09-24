Луганск, 24 сентября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Новая Астрахань в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 24 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 19.40 по населенному пункту Новая Астрахань с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего ВСУ выпустили по селу четыре ракеты. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в Народной милиции ЛНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 24 ракеты из РСЗО HIMARS по четырем населенным пунктам республики.