Донецк, 24 сентября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Все меры безопасности в избирательных комитетах в тех районах Донецка, которые подвергались обстрелам, были соблюдены, и они не помешали проведению референдума о воссоединении с Россией, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Ранее общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик с предложением провести референдумы о воссоединении с Россией. Схожие инициативы были выдвинуты и от представителей Херсонской и Запорожской областей.

Голосование о воссоединении с Россией началось 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской областях и Херсонской. Голосование продолжится до 27 сентября.

Как отметила глава представительства ДНР в РФ Ольга Макеева, непрекращающиеся обстрелы со стороны вооруженных формирований бывшей УССР не имеют значительного влияния на явку на референдуме в ДНР.