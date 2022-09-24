Донецк, 24 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Киевские боевики применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM при атаке города Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного г. Енакиево противник применил… ракету AGM-88 HARM», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал гражданин России.

Ранее сообщалось, что киевские боевики обстреляли Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS.