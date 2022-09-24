Москва, 24 сентября 2022, 20:26 — REGNUM Цели, имитирующие корабль условного противника, были успешно поражены ракетами экипажами бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота, заявил 24 сентября в пресс-службе флота.
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С 21 сентября в ряде районов Балтийского моря проходят двусторонние командно-штабные учения корабельные тактические группы Балтийского флота. В них принимают участие более 15 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также суда материально-технического обеспечения.
По информации, представленной службой, в стрельбах применялись высокоточные авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия.