Москва, , 20:26 — REGNUM Цели, имитирующие корабль условного противника, были успешно поражены ракетами экипажами бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота, заявил 24 сентября в пресс-службе флота.

Бомбардировщики Су-24М2 Mil.ru

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С 21 сентября в ряде районов Балтийского моря проходят двусторонние командно-штабные учения корабельные тактические группы Балтийского флота. В них принимают участие более 15 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также суда материально-технического обеспечения.

«В рамках двустороннего командно-штабного учения с группировками флота в морском полигоне в акватории Балтийского моря фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации флота отработали нанесение ракетного удара по морской цели. В качестве мишени был задействован большой корабельный щит», — отметила пресс-служба.

По информации, представленной службой, в стрельбах применялись высокоточные авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия.