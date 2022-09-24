Москва, 24 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Цели, имитирующие корабль условного противника, были успешно поражены ракетами бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота, заявили 24 сентября в пресс-службе флота.

Mil.ru Бомбардировщики Су-24М2

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С 21 сентября в ряде районов Балтийского моря проходят двусторонние командно-штабные учения корабельных тактических групп Балтийского флота. В них принимают участие более 15 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также суда материально-технического обеспечения.

«В рамках двусторонних командно-штабных учений с группировками флота на морском полигоне в акватории Балтийского моря фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации флота отработали нанесение ракетного удара по морской цели. В качестве мишени был задействован большой корабельный щит», — отметила пресс-служба.

По информации, предоставленной службой, в стрельбах применялись высокоточные авиационные ракеты класса «воздух — поверхность» малого радиуса действия.

«Данные объективного контроля подтвердили успешное поражение цели», — добавила пресс-служба.