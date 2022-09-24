Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Власти Китая призывают все участвующие в кризисе в б. УССР страны не дать ему «разлиться дальше», заявил 24 сентября член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

«Призываем все стороны этого кризиса [в б. УССР] не позволить ему разлиться дальше», — сказал он на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Пекин поддерживает «все усилия, содействующие мирному урегулированию кризиса в б. УССР».