24 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова лидера движения «Мы вместе с Россией» о том, что в США подготовили для ВСУ «самоубийственный» план наступления.

Артур Савин, , 20:41 — REGNUM Заявление лидера движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что Соединённые Штаты Америки разработали для Киева стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет «самоубийством» для ВСУ, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рогов утверждает, что руководство ВСУ прекрасно понимает, что план Пентагона по форсированию реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта закончится для Киева тысячами смертей, и даже предпринимает попытки увильнуть от такой судьбы, но Америка активно подталкивает киевский неонацистский режим пойти на этот «самоубийственный» шаг.

«Скоро [жители бывш. УССР] поймут, что они зря выбрали Зеленского», — считает Алексей К.

Многие пользователи не были удивлены, что планы контрнаступлений ВСУ, подготавливаемые в Пентагоне, предполагают невероятное количество жертв с киевской стороны, но ведь умирать предстоит не американцам, а жителям бывшей УССР, к которым в руководстве США нет ни малейшего сочувствия.

«Ничего удивительного. Штатам плевать на жизни своих подопечных, поэтому они готовы на всё, чтобы сделать России хуже», — уверен Егор З.

«Киев для США — всего лишь марионетка. Они не держат [жителей бывш. УССР] за людей от слова совсем», — пишет Перри С.

«Ну, это суровая реальность, где США абсолютно плевать на жизни [жителей бывш. УССР]. Поэтому они им могут насколько угодно невыгодные наступления рисовать», — указывает Гузель С.

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что в «самоубийственную» атаку всё равно предстоит идти ВСУ, поэтому последний шанс на собственное спасение заключается в том, чтобы ослушаться приказов своих хозяев.

«Неужели они на это пойдут, когда план известен заранее? Ладно кураторам, им плевать на простых солдат ВСУ, но собственные командиры в этих войсках о чём думают?» — задаётся вопросом Роман Н.

Часть людей полагает, что Америка не строит планов победы Киева в этом конфликте, наоборот, они готовят ему полное поражение, но случится это, когда Россия будет вынуждена пожертвовать многим на алтарь освобождения территории бывшей УССР.

«План США и так направлен на самоубийство [бывш. УССР]», — поделилась своим мнением Анастасия Ж.

«США как обычно делают всё, чтобы устроить бойню и чтобы как можно больше людей погибло с обеих сторон», — отмечает Нина С.

Нашлись и те, кто считает, что чем более «самоубийственными» будут атаки ВСУ, тем быстрее Россия достигнет всех целей спецоперации, включая денацификацию и демилитаризацию бывшей УССР.

«Ой, и хорошо будет, если ВСУ там все потонут и не смогут перебраться. Это только нам на руку», — поделилась своим мнением Айсина У.

«В самоубийственную атаку первыми пошлют, как водится, обычных мобилизованных, которые автомат впервые пару дней назад в руки взяли. Это будет полный кошмар. А командиры ВСУ останутся на том берегу, в целости и сохранности. Они своими жизнями рисковать не собираются», — написал Василий Т.

Напомним, 24 сентября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в беседе с журналистами о том, что Соединённые Штаты Америки разработали для Киева стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет «самоубийством» для ВСУ.