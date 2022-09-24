Донецк, 24 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили более 210 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 24 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

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«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 210 боеприпасов из реактивных систем залпового огня «HIMARS», танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики ВСУ обстреляли районы 10 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погиб один мирный житель и семь получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево шесть снарядов калибра 152 мм.