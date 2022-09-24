Тюмень, 24 сентября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Тюменцы с начала 2022 года по июль потратили 271,9 млрд рублей. Годом ранее за аналогичный период оборот розничной торговли в регионе составил 251,99 млрд рублей, сообщает Тюменьстат.

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В январе–июле 2022 года жители Тюменской области потратили на продовольствие 130,4 млрд рублей на продовольствие, и 141,5 млрд рублей на непродовольственные товары. Пик покупок в Тюменской области пришёлся в 2022 году на март.

По предварительной оценке на 1 июля 2022г. численность населения в Тюменской области составила 1,551 млн человек. То есть на товары каждый тюменец потратил более 25 тыс. рублей в месяц, из них 12 тыс. рублей — на продовольствие.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее сообщила ИА REGNUM, что в России эмоциональные покупки всё чаще заменяются рациональным подходом.