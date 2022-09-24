Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 20:14 — REGNUM Россия и Индия твёрдо настроены укреплять взаимодействие между двумя странами по широкому кругу вопросов, подчеркнули главы МИД двух государств Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи сторон в субботу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Напомним, президент России Владимир Путин на встрече 16 сентября в городе Самарканде (Узбекистан) на саммите ШОС предложил индийскому премьер-министру Нарендре Моди нанести визит в Россию.