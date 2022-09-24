Нью-Йорк, США, , 20:14 — REGNUM Россия и Индия твёрдо настроены укреплять взаимодействие между двумя странами по широкому кругу вопросов, подчеркнули главы МИД двух государств Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи сторон в субботу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждались актуальные двусторонние вопросы в развитие договоренностей лидеров двух стран на полях заседания Совета глав государств — членов ШОС, а также некоторые региональные и международные проблемы», — отметили в МИД РФ.

«Подчеркнут твердый настрой на укрепление двустороннего взаимодействия по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес», — добавили в министерстве.

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Напомним, президент России Владимир Путин на встрече 16 сентября в городе Самарканде (Узбекистан) на саммите ШОС предложил индийскому премьер-министру Нарендре Моди нанести визит в Россию.